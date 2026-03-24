„Finde es schade“: DFB-U21-Teamchef bedauert Wanner-Entscheidung

Der deutsche U21-Nationalteamcoach Antonio Di Salvo hat die Entscheidung von Toptalent Paul Wanner für Österreich und gegen Deutschland bedauert.

„Ich finde das weiterhin schade, weil ich glaube, dass Paul hohes Potenzial besitzt und dass er auch noch nicht zu Ende ist. Er entwickelt sich weiter“, sagte der Coach der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Der 20 Jahre alte Wanner hatte noch im Oktober für die deutsche U21 gespielt, aktuell steht er erstmals im Aufgebot des ÖFB-Teams. Di Salvo zeigte daher auch Verständnis. „Er hat die Möglichkeit, die WM zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er auch dort ein Thema sein wird. Wenn er den Schritt so gehen möchte, dann kann ich das verstehen“, sagte er.

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„Immer die Entscheidung des Spielers“

Wanner, der zu Saisonbeginn vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt war, war schon länger von Österreich umworben worden, dem Geburtsland seiner Mutter. Anfang März hatte er sich für einen Wechsel entschieden. „Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere“, sagte er anschließend.

Di Salvo respektierte den Schritt daher auch: „Es ist immer die Entscheidung des Spielers. Und wenn ein Spieler dazu steht, den Verband wechseln zu wollen, weil das sein Weg ist, dann akzeptiere und respektiere ich das natürlich.“