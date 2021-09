via

via Sky Sport Austria

Joel Pohjanpalo hat Finnland zum ersten Sieg in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar geschossen. Der Stürmer des deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen traf am Samstag entscheidend zum 1:0 (0:0) gegen Kasachstan.

Finnland bleibt mit nun fünf Zählern aus drei Spielen unbesiegt und klettert vorerst auf Rang zwei der Gruppe D. Spitzenreiter ist Frankreich (8), das ein Spiel mehr absolviert hat und am Abend noch in der Ukraine antritt.

(SID)/Bild: Imago