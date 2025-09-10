Finnland steht erstmals im Semifinale der Basketball-EM

Finnland steht im Semifinale der Basketball-Europameisterschaft 2025!

Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen gewann sein Viertelfinale am Mittwoch in Riga gegen Georgien mit 93:79 (57:40) und zog zum ersten Mal in die Vorschlussrunde eines großen Turniers ein. Dort geht es am Freitag gegen die Deutschen oder die Slowenen, die am Abend (20.00 Uhr) gegeneinander spielen.

Markkanen (Utah Jazz) legte gegen Georgien vor 6025 Zuschauern 17 Punkte auf, finnischer Topscorer war Mikael Jantunen mit 19 Zählern. Für die Osteuropäer, die ihre Premiere unter den besten acht Europas gaben, kam Sandro Mamukelashvili, Teamkollege von Jakob Pöltl bei den Toronto Raptors, auf 22 Punkte.

Das Weiterkommen bedeutet für die Finnen, die im Achtelfinale Goldfavorit Serbien ausgeschaltet hatten, den größten Erfolg in ihrer Nationalmannschaftsgeschichte. Ihre bis dato beste EM-Platzierung war Rang sechs im Jahr 1967 gewesen.

(SID)/Bild: Imago