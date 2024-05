Fiorentina gegen Brügge um zweites Finale en suite

In der Conference League hat die ACF Fiorentina am Mittwoch (ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame die Spiele der Conference League mit dem Sky X-Traumpass) die Chance, zum zweiten Mal in Serie ins Finale einzuziehen.

Nach dem 3:2-Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Club Brügge haben die Italiener die bessere Ausgangsposition. Die Belgier haben allerdings nur zwei der jüngsten 13 Spiele verloren und sind im eigenen Stadion seit acht europäischen Spielen ungeschlagen.

Obwohl Brügge im Hinspiel über eine halbe Stunde in Unterzahl spielte, gelang der Fiorentina erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer. „Ich bedauere nur, dass wir nicht mehr Tore gemacht haben. Wir hätten unsere numerische Überlegenheit viel besser nutzen müssen“, sagte Trainer Vincenzo Italiano. Nach der knappen 1:2-Finalniederlage vergangenes Jahr gegen West Ham wäre das Team aus der Toskana das erste, welches zweimal im Conference-League-Finale steht.

In einem etwaigen Endspiel würde entweder Aston Villa oder Olympiakos Piräus warten, wobei die Griechen das Hinspiel in England mit 4:2 für sich entschieden. Brügge will aber den Finaleinzug der Fiorentina verhindern und baut dabei auf den Heimvorteil. „Wir sind extrem heimstark und müssen es nur schaffen, unser Spiel zu zeigen“, sagte Mittelfeldspieler Hugo Vetlesen. Sein Trainer Nicky Hayen ergänzte: „Wir wissen, wie wir Fiorentina knacken können.“

