Fiorentinas Bove wird Defibrillator implantiert

Fiorentinas Mittelfeldspieler Edoardo Bove, der nach seinem Herzstillstand am Sonntag im Krankenhaus liegt, hat beschlossen, sich einen Defibrillator einsetzen zu lassen. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Freitag. Die Operation soll demnach in den nächsten Tagen stattfinden. Bove hofft, seine Fußballer-Karriere zumindest im Ausland fortsetzen zu können. Wegen den strengen Regeln in seiner Heimat kann er mit einem Defibrillator in Italien nicht mehr spielen.

Bove droht deshalb die Auflösung seines Vertrags bei der AC Fiorentina, am kommenden Donnerstag Gegner des LASK in der Conference League. Vermutet wird, dass er an einer Myokarditis leidet, einer Entzündung des Herzmuskelgewebes. Bove war am Sonntag während eines Heimspiels gegen Inter Mailand zusammengebrochen.

(APA)/Beitragsbild: Imago