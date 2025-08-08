First Vienna feiert klaren Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Salzburg

Aufstiegsaspirant First Vienna bleibt in der ADMIRAL 2. Liga makellos. Nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen den SV Stripfing setzten sich die Döblinger auch im zweiten Saisonspiel klar durch.

Vor ausverkauftem Haus in Wien-Döbling feierte die Vienna einen ungefährdeten 3:0-Erfolg über Aufsteiger Austria Salzburg. Kapitän Bernhard Luxbacher brachte die Hausherren nach 22 Minuten in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Benjamin Rosenberger per sehenswertem Freistoß auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Ex-Rapidler Bernhard Zimmermann in der 57. Minute, als er per Kopf zum 3:0 traf.

(Red.) Foto: GEPA