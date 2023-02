Fischer vor Vertragsverlängerung? „Sind in guten Gesprächen“

Klarer Heimsieg und ein wichtiger Schritt in Richtung der Top sechs: Der FK Austria Wien besiegte den TSV Hartberg klar mit 3:0, Manfred Fischer setzte dabei den Schlusspunkt und überraschte mit seinem Torjubel.

„Es war eine geschlossene gute Leistung von jedem Einzelnen. Haris (Tabakovic, Anm.) war wieder ein Dosenöffner, dann ist ein Tor nach dem anderen gekommen“, resümiert der Offensivspieler nach Schlusspfiff zufrieden.

Bei seinem Torjubel deutete Fischer mehrfach auf das Vereinswappen – ein Indiz für eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages? „Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin dem Verein sehr dankbar. Ich weiß, was ich am Verein habe. Wir werden sehen, was es in den nächsten Wochen bringt“, erklärt der FAK-Vizekapitän.

4651 348 Manfred Fischer Position Mittelfeld Verein FK Austria Wien

(Red.)