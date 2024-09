Fivers in EHF European Cup aufgestiegen

Die Fivers Margareten haben im EHF European Cup der Handballer die 1. Runde gemeistert.

Die Wiener trennten sich am Samstag zu Hause vom litauischen Vertreter HC Amber mit 22:22 (11:13), hatten allerdings das Hinspiel am vergangenen Sonntag schon deutlich mit 35:27 für sich entschieden. Als nächste Hürde wartet Olympiacos SFP aus Piräus. Die Griechen standen in der vergangenen Saison im Finale des Bewerbs.

Aufgrund des Europacup-Einsatzes wurde das Liga-Heimspiel der Fivers gegen Hard auf kommenden Mittwoch verschoben. Nach der 4. Runde sind die BT Füchse als einziges Team der Handball Liga Austria (HLA) noch ohne Punkteverlust, der Leader feierte am Samstag bei JAGS Vöslau einen 31:30-Erfolg. Einen Zähler dahinter, aber auch noch ungeschlagen ist der UHK Krems nach einem verdienten 39:33-Sieg gegen den SC Ferlach.

(APA) / Bild: GEPA