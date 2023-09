Fivers Margareten erster Tabellenführer in neuer Handball-Saison

Geht es nach der Auftaktrunde der Handball-Liga Austria (HLA), wird es eine besonders enge Meisterschaft. Einzig die Fivers Margareten siegten mit einem 30:21 daheim gegen Bärnbach/Köflach klar, die Wiener sind damit Tabellenführer. Gleich drei Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied.

Schwaz gewann bei den BT Füchsen in Bruck/Mur 34:33, Supercup-Gewinner HC Hard bei HSG Graz 24:23 und schon am Freitag hatte sich Krems in Bad Vöslau 32:31 durchgesetzt. Auch Aufsteiger Hollabrunn hielt den Vergleich mit HC Linz ausgeglichen, unterlag dem Vizemeister daheim lediglich 27:29. Bregenz schließlich feierte einen 30:27-Heimerfolg gegen SC Ferlach.

Quelle: APA/ Bild: GEPA