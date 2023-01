Fix! Delaney kehrt in die Deutsche Bundesliga zurück

via

via Sky Sport Austria

Thomas Delaney wechselt auf Leihbasis vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim. Der 31-jährige Mittelfeldspieler kennt die Bundesliga sehr gut.

„Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein“, sagt Thomas Delaney. „Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind.“

„Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist. Er bringt mit seiner Art, Fußball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen“, erläutert TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen und ergänzt: „Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago