Fix: James wechselt nach Katar

James Rodriguez verlässt den FC Everton mit sofortiger Wirkung wechselt zu Al Rayyan nach Katar. Das bestätigt Transferexperte Fabrizio Romano.

Der Kolumbianer war bei den “Toffees” zuletzt außen vor und spielte in den Plänen von Trainer Rafael Benitez keine Rolle mehr. Der 30-jährige Rodriguez spielte zwischen 2010 und 2021 für den FC Porto, AS Monaco, Real Madrid, Bayern München und zuletzt Everton. 2014 wurde er außerdem Torschützenkönig der Fußball-WM in Brasilien und erhielt den Goldenen Schuh als bester Spieler des Turniers.

James Rodriguez joins Al Rayyan from Everton, agreement reached and confirmed! Official teaser video already released from Qatari club – salary payment agreed with #EFC board. 🇶🇦🇨🇴 #JamesRodriguez

Medical already completed. James now set to leave European football. pic.twitter.com/Sn8viJTzd2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2021