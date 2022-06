Fix: Lacazette kehrt zu Olympique Lyon zurück

via

via Sky Sport Austria

Alexandre Lacazette kehrt ablösefrei vom FC Arsenal zu Olympique Lyon zurück. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Das gaben die Franzosen am Donnerstag bekannt.

Lacazette kehrt damit nach fünf Jahren zu seinem Ausbildungsverein zurück, den er 2017 für eine Ablösesumme von 53 Millionen Euro in Richtung London verließ. Dort erzielte er in 206 Spielen für die Gunners 71 Tore und gab 36 Vorlagen.

In Lyon hat der 39-Jährige eine noch bessere Quote vorzuweisen: In 275 Spielen für OL traf er 129 Mal und steuerte 43 Assists bei.

Bild: Imago