Fix! US-Skistar wechselt zu Hirscher-Marke Van Der

Die Skimarke Van Deer von Marcel Hirscher hat die US-Amerikanerin Paula Moltzan als erste Frau im alpinen Ski-Weltcup verpflichtet.

Das gab das Unternehmen des achtfachen Gesamtweltcupsiegers am Mittwoch bekannt. Tags zuvor hatte Hirscher angekündigt, vier Jahre nach dem Einstieg in den Herren-Rennsport den nächsten Schritt gehen zu wollen. Moltzan hatte bei den Olympischen Spielen 2026 Bronze in der Team-Kombination geholt und gewann zudem WM-Gold 2023 mit der US-Mannschaft.

(APA)

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