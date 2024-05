Fixiert Altach den Klassenerhalt? Der Bundesliga Samstag HEUTE LIVE auf Sky

Am Samstag könnte sich das Duell gegen den Abstieg final entscheiden, wenn Altach den Wolfsberger AC empfängt. Mit einem Punktgewinn können die Altacher vor eigenem Publikum den Klassenerhalt fixieren und den Abstieg der Lustenauer besiegeln. Ob dies den Altachern gelingt, ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. In Oberösterreich kommt es zeitgleich zum Duell Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol. Die Partie sehen Sky Zuseher:innen ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Samstag, 04. Mai 2024

16:15 Uhr

SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA