Fjörtoft über Real-Strafstoß: „Diesen Elfmeter würde Marseille nie bekommen“

Diese Szene beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Olympique Marseille sorgt für Diskussionen! Ein Handspiel von Verteidiger Facundo Medina wird als strafbar geahndet – Kylian Mbappe trifft vom Punkt. Die Sky-Experten Jan Age Fjörtoft und Andreas Herzog sind sich einig, dass der Elfmeterpfiff ein Geschenk für die Spanier war.

„Trotz VAR, Real Madrid hat bei einem Heimspiel immer noch einen Vorteil“, kommentiert Herzog die Szene. Fjörtoft stimmt zu und sagt: „Diesen Elfmeter würde Olympique Marseille nie und nimmer bekommen – zu hundert Prozent nicht.“

Die Szene im Video

VOTING: Real vs. Marseille – Hättet ihr auf Elfmeter entschieden?