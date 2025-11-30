Flamengo gewinnt Copa Libertadores

Der brasilianische Spitzenklub CR Flamengo hat sich zum vierten Mal zum Fußball-König in Südamerika gekrönt. In Perus Hauptstadt Lima siegte das Team aus Rio de Janeiro im rein brasilianischen Finale der Copa Libertadores mit 1:0 (0:0) gegen SE Palmeiras aus Sao Paulo.

Der Brasilianer Danilo, zweimaliger Champions-League-Gewinner mit Real Madrid, sorgte im Monumental-Stadion vor rund 80.000 frenetischen Zuschauerinnen und Zuschauern für den entscheidenden Treffer (67.). Das Team von Trainer Filipe Luíz holte damit als erster brasilianischer Klub zum vierten Mal den Titel, 1981 unter Klubidol Zico sowie 2019 und 2022 hatte Flamengo zuvor triumphiert.

Das Finale in Peru war im Vorfeld vom Tod eines Palmeiras-Fans überschattet worden. Der 38-Jährige war nach Angaben der Behörden wenige Stunden vor dem Anpfiff von einem Touristenbus gefallen und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Palmeiras sprach in einer Erklärung sein Beileid aus.

Das Spiel begann mit 15 Minuten Verspätung und war geprägt von vielen harten Fouls. Flamengo hätte nach einem rüden Einsteigen von Erick Pulgar (30.) eigentlich längst in Unterzahl spielen müssen. Nach einer Ecke erzielte dann Danilo im zweiten Durchgang mit dem Kopf den einzigen Treffer des Endspiels. „Ich wusste, dass wir eine Chance bekommen würden, und habe sie genutzt“, sagte der Matchwinner.

Das Pendant der Champions League war zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren und zum siebten Mal insgesamt eine rein brasilianische Angelegenheit. Mit Flamengo und Palmeiras trafen die beiden finanzstärksten Klubs auf dem Kontinent aufeinander.

(SID)

Bild: Imago