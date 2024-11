Flock in Yanqing nur Zwölfte

Janine Flock ist nach ihren starken Auftaktleistungen im Skeleton-Weltcup auf der zweiten Station in Yanqing nicht über Platz zwölf hinausgekommen.

Der früheren Gesamtweltcupgewinnerin fehlten am Samstag nach zwei Läufen im Olympia-Eiskanal von 2022 in der Nähe von Peking 1,92 Sekunden auf Siegerin Zhao Dan aus China. Beim Saisonstart vergangenes Wochenende in Pyeongchang war die 35-jährige Tirolerin als Zweite und Dritte zweimal aufs Podest gefahren.

(APA) / Bild: Imago