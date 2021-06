Florian Flecker wechselt innerhalb der Bundesliga

Der LASK hat Florian Flecker verpflichtet. Der 25-Jährige unterschreibt beim LASK einen Vertrag bis 2024. Der Mittelfeldspieler stand zuletzt beim TSV Hartberg unter Vertrag.

LASK Sportkoordinator Fabian Zöpfl:

„Nach dem Abgang von Reinhold Ranftl wollten wir einen erfahrenen Spieler holen, der das Potential mitbringt, um Reinhold fast gleichwertig zu ersetzen. Mit Florian Flecker konnten wir diesen Spieler nun für uns gewinnen. Ich bin sehr glücklich, dass dieser Transfer jetzt schon funktioniert hat und Florian beim Trainingsstart dabei sein wird.“

LASK Sportdirektor und Trainer Dominik Thalhammer:

Wir wissen aus unserer Analyse, dass Florian Flecker ein Spieler ist, der in punkto Intensität genau das mitbringt, was wir beim LASK brauchen. Er ist sowohl schnell als auch sprintstark und hat schon bewiesen, dass er Spiele durch individuelle Qualität entscheiden kann. Seine Rückkehr zu Hartberg im Jänner brachte Dynamik in die Offensive der Steirer und machte das Team schwieriger ausrechenbar. Nach den Gesprächen in den letzten Tagen bin ich auch von seiner Mentalität und Einstellung beeindruckt und freue mich auf die Zusammenarbeit.

Florian Flecker:

Ich will dem LASK helfen die hochgesteckten Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Für meine sportliche Entwicklung ist der Schritt nach Oberösterreich genau der Richtige, denn die Spielweise des LASK kommt meinen Stärken sehr entgegen. Ich möchte in den nächsten Jahren nationale Erfolge feiern, international für Furore sorgen und die Fans begeistern.

Quelle: LASK / Bild: GEPA