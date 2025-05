Florida Panthers vor erneutem Finaleinzug

Titelverteidiger Florida Panthers steht in der Eishockey-Profiliga NHL dicht vor dem erneuten Einzug ins Finale. Das Franchise gewann auch das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 6:2 und machte in einem furiosen Schlussdrittel alles klar. In diesem erzielten die Panthers innerhalb von neun Minuten fünf Tore.

Bereits am Montagabend (Ortszeit) hat Florida vor eigenem Publikum die erste Chance, ins Finale einzuziehen. Dort könnte es zu einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen die Edmonton Oilers kommen. Die Serie gegen Carolina geht bislang ganz klar an Florida: Drei Siege und eine Tordifferenz von 16:4 sprechen eine eindeutige Sprache.

Die ersten beiden Drittel verliefen ausgeglichen, Logan Stankoven (35.) egalisierte die frühe Führung durch Floridas Verteidiger Niko Mikkola (13.). Doch dann war der Titelverteidiger nicht zu stoppen: Jesper Boqvist (42.), Mikkola (47.), der Finne Aleksander Barkov (47., 50) und Brad Marchand (51.) schossen den deutlichen Sieg heraus.

„Wir sind bereit, sieben Spiele gegen sie zu absolvieren“, sagte Marchand: „Man darf nicht weiter nach vorne schauen. Das ist viel zu gefährlich.“

Florida hatte in der Vorsaison die ersten drei Spiele der Finalserie gegen Edmonton gewonnen – verlor dann aber dreimal nacheinander. Spiel sieben ging dann wieder an die Panthers, die damals ihren ersten Titel holten.

(SID) / Foto: IMAGO