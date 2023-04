Foda: „Meisterfrage noch nicht endgültig entschieden“

via

via Sky Sport Austria

Bei „Talk & Tore“ äußerte sich der ehemalige SK Sturm Graz-Trainer Franco Foda über eine mögliche Meister-Vorentscheidung. Für die Bullen ist nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Sturm Graz der zehnte Meistertitel zum Greifen nah.

„Salzburg hat klarerweise aufgrund des 2:0-Sieges alle Trümpfe in der eigenen Hand. Aber die Mannschaften in der Meistergruppe haben richtig gutes Niveau und da wird es sicher noch die eine oder andere Überraschung geben. Ich glaube noch nicht, dass die Meisterfrage endgültig entschieden ist“, so Foda im Gespräch mit Sky Moderator Martin Konrad.

Die ganze Sendung zum Nachsehen: