Football-EM-Hit zwischen Österreich und Deutschland Ende Oktober in Krefeld

Der Kampf um den EM-Titel im American Football findet Ende Oktober als Final-Four-Turnier in Deutschland statt. Wie der heimische Verband AFBÖ am Donnerstag mitteilte, trifft Titelverteidiger Österreich im Halbfinalschlager am 25. Oktober in Krefeld (19.00) auf die deutschen Gastgeber. Das zweite Semifinale bestreiten Finnland und Italien am gleichen Tag in Düsseldorf. Das große und das kleine Finale werden drei Tage später jeweils in der Krefelder Grotenburg abgehalten.

„Den EM-Titel in Form eines Turniers auszuspielen, ist zu begrüßen! Damit kehren wir langsam zur ursprünglichen Form zurück“, sagte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck mit Blick auf die letzten beiden Europameisterschaften, die in einzeln ausgetragenen Spielen mit teils langen Pausen dazwischen ausgetragen worden. Österreich hat sich durch klare Siege gegen Ungarn und Serbien für das Final Four im Herbst qualifiziert.

Besonders groß ist die Freude auf die Partie gegen Deutschland, dem ersten Duell mit dem Nachbarn seit der knappen EM-Finalniederlage 2014 in Wien vor 27.000 Zuschauern. Auch in Krefeld werden viele Fans erwartet, 35.000 Menschen haben im Grotenburg-Stadion Platz. Ein erster Sieg gegen Deutschland sei das große Ziel, erklärte der rot-weiß-rote Cheftrainer Max Sommer.

