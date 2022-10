Football-Nationalteam startet mit hohem Sieg in EM-Kampagne

Österreichs Football-Nationalteam ist mit einem wichtigen Sieg in die EM-Kampagne 2022/23 gestartet.

Die Mannschaft von Cheftrainer Max Sommer feierte am Sonntag in Marseille einen klaren 35:7-(28:0)-Sieg gegen Frankreich. Die AFBÖ-Defense dominierte die Offensive der Franzosen und legte damit den Grundstein für den Erfolg. In zwei Wochen steht in Wien das Heimspiel gegen Ungarn (23. Oktober) auf dem Programm. Wird auch dieses gewonnen, steht Österreich im Halbfinale.

„Ich könnte heute nicht glücklicher sein, aber es ist erst der erste von vier Schritten. Wir haben hier vielleicht eines der besten Football-Teams in Europa und heute einen tollen Grundstein für unser großes Ziel gelegt“, erklärte Sommer. Ein allfälliges EM-Semifinale findet erst im August 2023 statt.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.