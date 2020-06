Formel 1: Keine Podiumszeremonien mehr erlaubt

In der am 5. Juli in Spielberg beginnenden Formel-1-Saison wird es wegen der Coronavirus-Sicherheitsvorkehrungen keine Podiumszeremonien geben.

Auch die Fahrerparade vor den Rennen fällt aus, wie Ross Brawn, der Sportdirektor der Rennserie, am Freitag ankündigte.

Möglicherweise werde es auf der Startaufstellung eine Vorstellung der vor ihren Boliden stehenden Fahrer geben, so Brawn. Anstelle der Fahrerparade soll es Einzelinterviews der Piloten vor den Boxen geben.

(APA)

Artikelbild: GEPA