Formel-1-Legende Eddie Jordan verstorben

Eddie Jordan ist in der vergangenen Nacht seiner Krebserkrankung erlegen. Der ehemalige Formel-1-Teamchef ist 76 Jahre alt geworden. Die Familie des Iren gab laut BBC folgendes Statement heraus: „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Eddie Jordan OBE, dem ehemaligen Formel-1-Teambesitzer, TV-Experten und Unternehmer, bekannt.“

Eddie Jordan war als Teamchef von Jordan an der Seite von Michael Schumacher bei seinem F1-Debüt in Spa 1991, war 1997 der erste F1-Teamchef von Ralf Schumacher und verhalf Heinz-Harald Frentzen 1999 im Jordan zu zwei GP-Siegen.

„Wir hatten eine großartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Liveauftritte sind unvergesslich. Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, meine F1 Karriere in deinem Team zu starten. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Ich wünsche der gesamten Familie viel Kraft in diesen Stunden. Dich, mein lieber Freund, vermisse ich schon jetzt. Ruhe in Frieden“, schrieb Ralf Schumacher in einem emotionalem Post auf Instagram.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bunte Outfits und besondere Brille

Der Mann, der somit beiden Schumachers den Einstieg in die Formel 1 ermöglichte, zählte dort zu den schillerndsten Figuren. Klare Worte, fast immer gut aufgelegt. Bunte Outfits und besondere Brillen waren seine Markenzeichen.

F1-CEO Stefano Domenicali: WWir sind zutiefst betrübt über den plötzlichen Verlust von Eddie Jordan. Mit seiner unerschöpflichen Energie wusste er immer, wie er Menschen zum Lächeln bringen konnte, und blieb dabei stets aufrichtig und brillant. Eddie war ein Protagonist einer Ära der Formel 1 und wird uns sehr fehlen. In diesem Moment der Trauer sind meine Gedanken und die der gesamten Formel-1-Familie bei seiner Familie und seinen Liebsten.“

“Rockstar der Formel 1“ – Ralf Schumacher über Eddie Jordan

(skysport.de) / Foto: IMAGO