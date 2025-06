Formel 1: Stroll gibt beim Heim-GP in Kanada sein Comeback

Der kanadische Formel-1-Pilot Lance Stroll ist nach seiner Verletzungspause fit für sein Heimrennen.

Das teilte das Aston-Martin-Team am Mittwoch mit, vier Tage vor dem Grand Prix in Montreal (Sonntag, 20.00 Uhr). Stroll hatte zuletzt in Spanien wegen Problemen am Handgelenk so kurzfristig aussetzen müssen, dass sein Rennstall keinen Ersatz mehr aufbieten durfte.

„Ich fühle mich nach dem Eingriff gut“, ließ Stroll nun wissen, er habe „hart gekämpft“, um vor den Fans in Montreal fahren zu können. Zur Vorbereitung habe er einige Runden auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet absolviert. Aston Martin muss für das Cockpit neben Ex-Weltmeister Fernando Alonso damit keinen Ersatzpiloten nominieren, gehandelt wurde hier zuletzt der Brasilianer Felipe Drugovich.

Ursprung des Problems an Strolls Handgelenk soll eine Verletzung sein, die er bereits vor der Saison 2023 bei einem Radunfall erlitten hatte und damals schon operativ behandeln ließ. Stroll hat in dieser Saison bislang 14 WM-Punkte eingefahren und liegt auf Platz zwölf der Fahrerwertung.

(SID) Foto: Imago