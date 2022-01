Formel 1: Verpflichtende Corona-Impfung im Fahrerlager kommt

via

via Sky Sport Austria

Eine Corona-Impfung für alle Mitarbeiter im Formel-1-Fahrerlager wird ab dieser Saison verpflichtend. Der Formel-1-Rechteinhaber „wird verlangen, dass alle mitreisenden Mitarbeiter vollständig geimpft sind“, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag einen entsprechenden Bericht der „Times“ und der BBC. Es soll dabei keine Ausnahmen geben. Die künftige Regel betrifft damit unter anderen die Fahrer, Teammitglieder und auch Journalisten.

Ende vergangenen Jahres hatte es einen entsprechenden Vorstoß auf der Weltratssitzung des Automobil-Weltverbandes FIA gegeben. Dabei sei „als Vorsichtsmaßnahme“ beschlossen worden, „dass alle Mitarbeiter der Formel 1 geimpft werden müssen, um im Fahrerlager zu sein“, zitierte das Fachmagazin „Autosport“ Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Die Motorsport-Königsklasse konnte im vergangenen Jahr zwar 22 Grand Prix austragen, musste wegen der Corona-Pandemie aber – wie schon 2020 – auch Rennen verschieben oder absagen. Vom 10. bis 12. März stehen nun auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir die offiziellen Testfahrten an. Die Formel-1-Rekordsaison mit 23 Rennen wird mit dem Grand Prix von Bahrain am 20. März eröffnet.

(APA)

Beitragsbild: Imago