Formkrise überwunden? Nagelsmann: „Bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden“

via Sky Sport Austria

Es ist ein Achtelfinale mit Finalcharakter. Wenn heute (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) der FC Bayern München beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain gastiert, kommt es zum Duell zweier Titelanwärter in der Fußball-Champions-League – und zur Neuauflage des Endspiels 2020.



Vor dem Hinspiel befinden sich beide Teams allerdings nicht in Topform. Die Bayern fanden nach einem wackeligen Start ins neue Kalenderjahr zumindest ergebnistechnisch wieder besser in die Spur und feierten drei Pflichtspiel-Erfolge in Serie. Von seiner spielerischen Top-Verfassung ist der sechsfache Champions-League-Sieger aber noch ein Stück weit entfernt.

Nach dem 3:0-Erfolg bei der Generalprobe gegen Nachzügler VfL Bochum am Samstag zeigte sich Trainer Julian Nagelsmann mit der Leistung wenig zufrieden und wagte eine prägnante Prognose: „Wenn wir so am Dienstag spielen, wird es nicht reichen, um weiterzukommen.“

Obwohl die Bayern seit Jahresbeginn nicht immer überzeugen konnten ist sich Nagelsmann „sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden. Die Mannschaft ist von sich aus heiß.“