Formprobleme halten an: Leitner verpasst WM

Biathlet Felix Leitner ist nicht mehr rechtzeitig zur WM in Form gekommen. Der Tiroler sagte seine Teilnahme an den am Mittwoch mit der Mixed-Staffel beginnenden Titelkämpfen in Oberhof kurz vor der Anreise ab, wie der ÖSV bekanntgab. Leitner hatte nach schlechten Ergebnissen und einer zwischenzeitlichen Erkrankung zuletzt auch schon im Weltcup gefehlt. Ein versuchter Neuaufbau gelang dem 26-Jährigen zum Saisonhöhepunkt nicht mehr.

„Felix wird leider nicht bei der WM starten. Er braucht noch mehr Zeit, um zurückzukommen. Mit einem individuellen Trainingsblock haben wir bis zuletzt versucht, ihn optimal auf die WM vorzubereiten, doch letztendlich kamen wir gemeinsam zu dem Schluss, dass die Wettkämpfe in Oberhof für ihn noch zu früh kommen“, sagte ÖSV-Männercheftrainer Vegard Bitnes.

Warum der Olympia-Zehnte derzeit nicht zu 100 Prozent leistungsfähig sei, müsse erst noch abgeklärt werden. Nach einer längeren Trainingsphase soll Leitner im späteren Saisonverlauf aber wieder in den Weltcup einsteigen. Für den WM-Sechsten im Massenstart von 2020 wurde Patrick Jakob nachnominiert. Dieser ist für die Mixed-Staffel kein Thema, er reist erst zu den ersten Einzelrennen am Wochenende nach. Die Aufstellung für den Auftaktbewerb wird am Dienstagnachmittag festgelegt.

