Forst-Doppelpack! Admira führt erstmals Tabelle an

Admira Wacker ist zum ersten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze der ADMIRAL 2.Liga.

Die von Thomas Silberberger gecoachten Niederösterreicher gewannen am Dienstag die Nachtrags-Heimpartie gegen die Young Violets Austria Wien 2:1 und liegen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Zweiten Austria Lustenau voran. Den neunten Sieg im 17. Saisonspiel fixierte in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf Stürmer Justin Forst mit einem Doppelpack (4., 39.).

Treffer Nummer eins war von der Marke Tor des Jahres. Der 23-jährige Tiroler erkämpfte sich noch vor der Mittellinie im Zweikampf den Ball, schaute kurz auf und überraschte den aus dem Tor postierten Austria-Goalie Kenan Jusic mit einem Linksschuss aus der eigenen Hälfte. Einen Doppelpack ließ Forst bei einer Topchance (15.) vorerst aus, holte diesen aber nach Schabauer-Vorarbeit nach. Die Hausherren hätten zu dem Zeitpunkt schon deutlich höher führen können, kassierten quasi aus dem Nichts heraus vor der Pause aber den Anschlusstreffer. U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic köpfelte ein (45.).

Zur Pause blieb nach dem zuvor verletzt ausgeschiedenen Matija Horvat auch Kapitän Lukas Malicsek in der Kabine. Die Admiraner begnügten sich in der Folge mit dem Verwalten des Resultates, was mit etwas Bauchweh gelang. Dadurch kehrten sie nach der ersten Saisonniederlage, dem 1:2 in Amstetten zum Herbstabschluss, gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Schon am Freitag geht es bei Hertha Wels weiter, die sechstplatzierten Wiener, die zuvor drei von vier Partien gewonnen hatten, haben da im Derby Rapid II zu Gast.

(APA)/Bild: GEPA