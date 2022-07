Fragen und Antworten zum Großen Preis von Österreich

Was steht an?

Das zweite von vier Formel-1-Rennen im heißen Juli, vom englischen Silverstone geht es 1500 km Richtung Südosten ins österreichische Spielberg. Am Sonntag (15.00 Uhr) steht auf dem schnellen Red-Bull-Ring der elfte Grand Prix des Jahres auf dem Programm – und am Samstag (16.30 Uhr/jeweils Sky – streame das Rennwochenende mit dem Sky X Traumpass) das zweite Sprintrennen 2022.

Wer gewinnt?

Das ist eine gute Frage. In Silverstone waren Red Bull, Ferrari und Mercedes so dicht beieinander wie nie zuvor in dieser Saison. Beim Heimspiel in Spielberg dominierten die Bullen im Vorjahr noch nach Belieben, Max Verstappen fuhr zwei souveräne Siege ein beim Doppelpack in der Steiermark. Doch die nur 4,318 km lange Strecke mit drei langen Geraden, harten Bremspunkten und nur zehn Kurven dürfte dem 2022er-Ferrari mit seiner starken Power Unit ebenfalls bestens liegen. Die Form von Mercedes hängt in diesem Jahr arg von den äußeren Bedingungen und von der Frage ab, inwiefern das Hüpfen des Silberpfeils bei hoher Geschwindigkeit unter Kontrolle gebracht wird.

Wie sieht es in der WM aus?

Verstappen liegt trotz seines Rückschlags in Silverstone, als er wegen technischer Probleme nur Platz sieben erreichte, immer noch recht komfortabel an der Spitze. Der Niederländer hat kurz vor Saisonhalbzeit 181 Punkte auf dem Konto, ihm folgen sein Teamkollege Sergio Perez (147) sowie die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (138) und Carlos Sainz (127), der in Silverstone im 150. Grand Prix seinen ersten Sieg feierte. Am kommenden Wochenende könnte sich aber einiges tun im Klassement: Für den Sieg im Sprint gibt es acht Punkte, der Grand-Prix-Erfolg ist wie immer 25 Zähler wert, hinzu kommt der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde.

