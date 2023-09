Fragen und Antworten zum Großen Preis von Singapur

Was steht an?

Die Formel 1 verlässt Europa und wird in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren. Auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur steigt am Sonntag (14.00 Uhr – streame das gesamte Rennwochenende mit dem Sky X Traumpass) das 15. von 22 Saisonrennen, es ist das wohl attraktivste – zumindest fürs Auge: Die Skyline glitzert, die Autos jagen unter Flutlicht mit Tempo 300 durch die Straßen, Singapur macht etwas her. Und vielleicht wird es in diesem Jahr auch sportlich etwas ganz Besonderes.

Wer gewinnt?

Diese Frage nämlich ist vor dem Flug nach Südostasien angeblich nicht so einfach zu beantworten – behauptet Red Bull, das Team, das bislang jedes einzelne Rennen gewann. Es werde „nicht das stärkste Wochenende für uns“, sagt Weltmeister Max Verstappen, dessen dritter Titelgewinn in Folge nicht mehr infrage steht. Für Red Bull geht es längst um andere Dinge: Gelingt die perfekte Saison mit Siegen in jedem Rennen? Das gab es noch nie in der Formel 1, und glaubt man den Menschen bei Red Bull Racing, dann ist Singapur der letzte große Stolperstein. „Wenn wir dort noch gewinnen“, sagt Motorsportberater Helmut Marko, „dann kann man wirklich optimistisch auf den Rest der Saison schauen.“ Verstappen zumindest kennt das Gefühl eines Sieges in Singapur noch nicht, hier stand er noch nie ganz oben auf dem Treppchen.

Was ist denn so besonders an Singapur?

Der Straßenkurs ist ein Unikat, weil er sehr schnell ist – aber keine schnellen Kurven bietet. Auf den breiten Streckenabschnitten erreichen die Boliden hohe Geschwindigkeiten, die Bremspunkte sind dann umso härter, zahlreiche 90-Grad-Kurven sorgen für eine Start-Stop-Charakteristik. Der aerodynamisch äußerst effiziente RB19 hat in schnellen Kurven seinen größten Vorteil, zumindest dieser ist ihm in Singapur genommen. Und so hofft man bei Mercedes, Aston Martin und auch McLaren auf ein bisschen weniger Rückstand als sonst. Ferrari befindet sich nach dem überraschend guten Abschneiden beim Heimrennen in Monza im Aufwind, in Singapur könnte aber alles schon wieder ganz anders aussehen. Und zu groß sollten die Sorgen bei Red Bull vielleicht auch nicht sein: Eine Stärke des Autos ist schließlich seine Vielseitigkeit. Mit großer Sicherheit wird es auch in Singapur konkurrenzfähig sein.

Wann ist der Titelkampf endlich entschieden?

Max Verstappen wird sich noch ein bis zwei Rennen gedulden müssen, in Japan (24. September) oder Katar (8. Oktober) dürfte sein nächster WM-Titel auch rechnerisch feststehen. Eine Entscheidung könnte aber tatsächlich schon in Singapur fallen: Die Konstrukteurs-WM wird bei maximal günstigem Verlauf für Red Bull am Sonntag entschieden. Ein Doppelsieg für Verstappen und Sergio Perez müsste her, gleichzeitig müsste Mercedes komplett leer ausgehen – dann wäre Red Bull zum zweiten Mal in Folge und zum sechsten Mal überhaupt Team-Weltmeister. Es ist ein unwahrscheinliches Szenario, vermutlich dauert es doch noch eine Woche länger.

(SID) / Bild: Imago