Fragen und Antworten zur neuen Champions-League-Saison

Die UEFA Champions League startet am heutigen Dienstag (ab 18 Uhr live auf Sky – jetzt mit Sky Stream live dabei sein!) in die Ligaphase der neuen Saison, die am 30. Mai 2026 mit dem Finale in der Puskas Arena in Budapest endet.

Mit was für einem Preisgeld dürfen die Vereine rechnen? Und warum finden Spiele am Donnerstag statt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen CL-Saison im Überblick.

Wie ist der Modus?

Nach der Premiere in der vergangenen Saison wird die Vorrunde zum zweiten Mal als Ligaphase gespielt. Insgesamt sind 36 Teams qualifiziert, für jeden Klub stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele gegen acht verschiedene Gegner an. Mit den Ergebnissen aus diesen Partien wird eine Gesamttabelle aller 36 Mannschaften erstellt. Die besten acht Teams ziehen direkt in das Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 treffen in Playoffs auf die Teams der Plätze 17 bis 24. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokal-Saison beendet. Am letzten Liga-Spieltag am 28. Januar 2026 werden alle 18 Partien gleichzeitig ausgetragen.

Warum gibt es Spiele am Donnerstag?

Wie bereits im Vorjahr finden auch in der neuen CL-Saison sechs Spiele des Auftaktspieltags am Donnerstag (18. September) statt. Der Grund der UEFA: Die Europapokale sollen eine exklusive Woche erhalten. Demnach finden in der ersten Spielwoche der Champions League keine Spiele der Europa League und der Conference League statt.

In der Woche darauf erhält dann die Europa League zum Start dieses Privileg. Ausnahmsweise ist dort die Hälfte der Partien des ersten Spieltags bereits für Mittwoch, den 24. September 2025, angesetzt. Nur die Conference League bleibt komplett bei den regulären Spieltagen.

Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien. Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.