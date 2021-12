„Fragwürdiges Verhalten“: United-Legende kritisiert Ronaldo

Ralf Rangnick hat mit Manchester United seinen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Doch nicht nur der Coach war nach dem Remis bei Newcastle verärgert über die schwache Vorstellung der Red Devils. Auch United-Legende Gary Neville übte harsche Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo.

Nach dem Corona-Chaos bei Manchester United und der mehr als zweiwöchigen Spielpause aufgrund mehrerer positiver Tests, kam der englische Rekordmeister beim Vorletzten Newcastle United nur zu einem 1:1 (0:1). Für diese schwache Vorstellung gab es von United-Legende Gary Neville deutliche Kritik: „Das war ein Durcheinander in der zweiten Hälfte, was die Formation und den Stil angeht – es war Verzweiflung“, sagte er bei „Monday Night Football “ von Sky Sports.

Die Red Devils gerieten innerhalb der ersten zehn Minuten in Rückstand und konnte diesen erst nach dem Seitenwechsel egalisieren. Neville hatte schon zur Halbzeit die Gäste als „Whingebags“ (zu deutsch: Nörgler) bezeichnet. „Sie haben als Team keine einzige Sache richtig gemacht, und kein einziger Spieler kann hineingehen und sagen, dass er seine Arbeit gemacht hat oder sich selbst gerecht geworden ist“, lautete das deutliche Fazit des ehemaligen Verteidigers. „Es gab nichts Positives. Nichts.“

United-Legende geht auf CR7 los

Doch damit war das vernichtende Urteil nach dem Remis noch lange nicht fertig: Vor allem Superstar Cristiano Ronaldo musste harsche Kritik von Neville einstecken. Denn der fünffache Weltfußballer marschierte nach dem trostlosen Unentschieden direkt nach dem Abpfiff sofort in die Katakomben, er ließ seine Mannschaft und die mitgereisten Fans einfach stehen.

Ein fragwürdiges Verhalten, dass Neville gar nicht passt. „Du musst da sein, wenn deine Mannschaftskameraden dich in solchen Momenten brauchen. Es ist mir egal, wie du gespielt hast. Du musst nach dem Spiel zu den Fans gehen. Geh rüber zu ihnen, vor allem, wenn du der beste Spieler der Welt und einer der größten aller Zeiten bist.“

Dunkelgelb! Ronaldo-Durchzieher sorgt für Diskussionen

Und damit war sein erzürnter ehemaliger Teamkollege noch lange nicht fertig: „Man kann nicht am Ende eines Spiels weglaufen. Wir sprechen über Körpersprache. Wir haben früher in der Saison darüber gesprochen, als Ronaldo am Ende des Everton-Spiels weggelaufen ist. Heute Abend ist er wieder davongelaufen. Er ist in Watford weggelaufen, als jeder wusste, dass der Trainer entlassen werden würde. Und in Norwich.“

Ronaldo entging nach einer Stunde Spielzeit zudem nach einer harten Attacke gegen Newcastles Ryan Fraser einer Roten Karte. Er kam mit Gelb glimpflich davon. Außerdem ist sich Neville sicher, dass in der Kabine bei den Red Devils etwas nicht stimmt: „Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird definitiv gejammert – sie sind alle aneinander dran und helfen sich nicht gegenseitig.“

(skysport.de) / Bild: Imago