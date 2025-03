Frankfurt ohne Trapp gegen Ajax

Eintracht Frankfurt muss sein Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam am Abend ohne Kevin Trapp bestreiten.

Wie der Klub am Donnerstagnachmittag mitteilte, fehlt der 34-Jährige aufgrund einer „schmerzhaften Blessur am Schienbein“. Für Trapp werde der Brasilianer Kaua Santos zwischen den Pfosten stehen.

Die Eintracht um Trainer Dino Toppmöller geht mit dem Vorsprung eines 2:1-Erfolgs aus dem Hinspiel in die Partie (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) vor den eigenen Fans. Frankfurt will mit einem Weiterkommen neuen Schwung aufnehmen. In der Bundesliga zeigte die Formkurve der Hessen zuletzt deutlich nach unten. Das 1:2 gegen Union Berlin am Sonntag bedeutete die dritte Liga-Niederlage in Folge.

(SID) / Artikelbild: Imago