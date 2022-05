Frankfurts B-Elf holt Remis gegen Mönchengladbach

via

Eintracht Frankfurt hat auf dem Weg nach Sevilla Moral bewiesen und eine Niederlage gegen Ex-Coach Adi Hütter abgewendet. Der Europa-League-Finalist von Trainer Oliver Glasner erkämpfte sich in der vorletzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach, steht im krassen Kontrast zu den magischen Europacupnächten in der Liga aber nur auf Rang zwölf. Gladbach ist einen Punkt davor Zehnter.

Alassane Plea (4.) erzielte die Führung für die Gäste, die Goncalo Paciencia (66.) ausglich. Stefan Ilsanker war für die personell stark umgebauten Frankfurter bis zur 65. Minute im Einsatz, Martin Hinteregger fehlte aufgrund einer zuletzt gegen West Ham erlittenen Oberschenkelblessur, die ihm das vorzeitige Saisonende einbrachte. Aufseiten Gladbachs spielte Stefan Lainer durch.

