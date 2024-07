Frankreich erhält Olympia-Zuschlag für 2030 nur unter Vorbehalt

Frankreich wird den Zuschlag für die Winterspiele 2030 nur unter Vorbehalt bekommen.

Das kündigte IOC-Präsident Thomas Bach am Vorabend der Entscheidung an und nannte fehlende Garantien als Grund. Frankreich ist mit den Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d’Azur für 2030 wie auch Salt Lake City für jene 2034 der jeweils einzige Kandidat. Die Abstimmung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) über die zwei Großereignisse erfolgt am Mittwoch.

„Wird an Bedingungen geknüpft sein“

„Es wird eine Abstimmung über das französische Projekt 2030 geben, aber sie wird an Bedingungen geknüpft sein“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag. „Es wird keine bedingungslose Abstimmung sein. Da die französische Regierung diese formellen Garantien aus verfassungsrechtlichen Gründen noch nicht geben konnte, werden sie an Bedingungen geknüpft.“

Das verfassungsrechtliche Problem entsteht, weil der französische Premierminister Gabriel Attal und seine Regierung vergangene Woche offiziell zurückgetreten sind. Während die Übergangsregierung sich um die laufenden Angelegenheiten kümmert, kann sie dem Parlament keine neuen Gesetze vorlegen oder größere Änderungen vornehmen, sagen Experten.

