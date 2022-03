Frankreich gelingt Last-Minute-Sieg gegen Elfenbeinküste – Haaland trifft bei Norwegen-Erfolg

Frankreichs Fußball-Nationalteam hat am Freitag in einem Test-Länderspiel gegen die Elfenbeinküste einen spät fixierten 2:1-Erfolg gefeiert.

Nicolas Pepe brachte die Afrikaner in Marseille in der 19. Minute voran, Stürmer-Routinier Olivier Giroud (22.) glückte für den Weltmeister postwendend der Ausgleich. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Aurelien Tchouameni in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch per Kopf zu. PSG-Star Kylian Mbappe wurde nicht eingesetzt.

Beim 2:0-Erfolg von Norwegen gegen die Slowakei erzielte der Ex-Salzburger Erling Haaland in der 77. Minute das erste Tor. Martin Ödegaard (80.) traf auch.

(APA).

Beitragsbild: Imago.