Frankreich sichert sich Gruppensieg

Frankreichs Fußballer haben das Nations-League-Topspiel in Italien gewonnen und sich auf der Zielgeraden den Gruppensieg gesichert. Der Vizeweltmeister von Nationaltrainer Didier Deschamps schlug die Gastgeber im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 3:1 (2:1), am letzten Spieltag gelang noch der Sprung an die Spitze der Gruppe A2.

Adrien Rabiot (2./65.) mit einem Doppelpack und ein unglückliches Eigentor von Italiens Torhüter Guglielmo Vicario (33.), dem nach einem Freistoß des bärenstarken Lucas Digne der Ball von der Latte an den Rücken sprang, entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Der zwischenzeitliche Anschluss von Andrea Cambiaso (35.) reichte Italien nicht, um die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen – Frankreich benötigte einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung. Die beiden früheren Weltmeister hatten schon vor dem Duell am Sonntagabend die Teilnahme am Viertelfinale sicher.

Frankreich ohne Mühe – Belgien wieder mit Niederlage

Italien ist als Zweiter nun einer von drei möglichen Gegnern der deutschen Nationalmannschaft, die als Sieger ihrer Gruppe A3 feststeht. Die Auslosung findet am kommenden Freitag (22. November) in Nyon statt.

Englands Fußballer haben vor der Ankunft von Hoffnungsträger Thomas Tuchel den Aufstieg in die A-Liga der Nations League bejubelt. Beim anfangs zähen und später spektakulären 5:0 (0:0) gegen Irland löste Starstürmer Harry Kane im letzten Spiel unter Interimstrainer Lee Carsley den Knoten.

Kane (53., Foulelfmeter), Anthony Gordon (56.) und Conor Gallagher (58.) entschieden im Londoner Wembley-Stadion die Partie nach dem Seitenwechsel binnen fünf Minuten zugunsten der Gastgeber, Jarrod Bowen (76.) und Taylor Harwood-Bellis (79.) legten in der Schlussphase nach. Die anfangs gut stehenden Iren hatten nach der Gelb-Roten Karte gegen Liam Scales (51.), der den Foulelfmeter vor der englischen Führung verursacht hatte, nichts mehr entgegenzusetzen.

Tuchel kann sich zum Start seiner Trainermission in England im neuen Jahr somit voll und ganz auf die WM-Mission 2026 konzentrieren. Ohne den Sieg gegen die Iren und drei Tage zuvor in Griechenland (3:0) hätte der Nachfolger von Gareth Southgate im März den Umweg über die Play-offs gehen müssen, um in die A-Liga zurückzukehren.

Belgien wartet derweil seit nun fünf Spielen auf einen Sieg. Die „Red Devils“ kassierten in Budapest durch den späten Treffer von Yarden Shua (86.) die dritte Niederlage in Folge. Der Druck auf Tedesco wächst.

