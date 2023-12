Französin Jeanmonnot feiert ersten Weltcupsieg

Lou Jeanmonnot hat am Freitag den Sprint beim Biathlon-Weltcup in Östersund gewonnen. Die 25-jährige Französin, die ihren ersten Sieg überhaupt feierte, kam fehlerfrei in 21:04,1 Minuten ins Ziel. Sie gewann 8,5 Sekunden vor der Norwegerin Karoline Offigstad Knotten und 17,6 vor deren Landsfrau Juni Arnekleiv.

Für Österreichs „Skijägerinnen“ gab es keine Platzierung in den Top 20. Ein Fehler im Liegendschießen kostete Lisa Hauser Zeit, doch auch fehlerfrei wäre mit einem Rückstand von 1:17,9 Minuten kein Topergebnis drinnen gewesen. Die Ex-Weltmeisterin landete nur auf Rang 22, die mit makelloser Schussleistung ins Ziel gekommene Tamara Steiner machte als 30. noch Weltcup-Punkte, während Anna Gandler (45./3 Fehlschüsse) ohne zählbares Ergebnis blieb.

Artikelbild: Imago