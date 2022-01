Franzose Fillon-Maillet nach Verfolgungssieg Weltcup-Erster

Der Franzose Quentin Fillon-Maillet hat am Sonntag dank seines Sieges im Verfolgungsbewerb in Oberhof die Führung im Biathlon-Weltcup übernommen. Bei seinem dritten Sieg in dieser Disziplin in Serie setzte er sich trotz zweier Strafrunden 9,9 Sekunden vor dem Schweden Sebastian Samuelsson (1 Fehlschuss) durch. Der Tiroler Felix Leitner verbesserte sich dank starker Laufleistung mit zwei Fehlschüssen vom 50. auf den 16. Platz (+1:43,2 Min.).

Der russische Sprint-Gewinner Alexander Loginow hatte bis zum letzten Schießen den Sieg vor Augen. Doch wegen drei Fehlschüssen verwandelte sich der Vorsprung von einer Minute bis ins Ziel in einen Rückstand von 18,5 Sekunden. Das ergab den fünften Platz. Der Salzburger Simon Eder, der am Vortag mit Lisa Hauser in der Single Mixed Staffel Zweiter geworden war, verzichtete nach dem 55. Platz im Sprint auf ein Antreten.

