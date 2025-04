Frauen-Bundesligamatch zwischen Sturm & Austria ohne Sieger

Der SKN St. Pölten ist dem 10. Meistertitel in Folge in der Frauen-Fußball-Bundesliga noch näher gekommen.

Der Serienchampion feierte am Sonntag in der 3. Runde der Meistergruppe bei der Vienna einen 4:0-Erfolg, gewann damit auch das zehnte Pflichtspiel unter Trainerin Lisa Alzner und vergrößerte den Vorsprung auf die Wiener Austria vor der Rückrunde auf sieben Punkte. Der Verfolger kam bei Sturm Graz nur zu einem 2:2. Neun Zähler sind im Saisonfinish noch zu vergeben.

Für St. Pölten trafen auf der Hohen Warte Leonarda Balog (35.), Sophie Hillebrand (43.), Mateja Zver (50.) und Melanie Brunnthaler (82.). Für die Slowenin Zver war es ein besonderer Treffer, war es doch der 100. in der Bundesliga. Ihren ersten hatte die 37-Jährige am 25. April 2015 in Neulengbach erzielt.

Sturm-Ausgleich in Nachspielzeit

Sturm und die Austria durften sich als „Nachspiel“ zum vorangegangenen Männer-Schlager der beiden Teams in der Merkur Arena versuchen. Im Vergleich zu den Männern holten die Sturm-Frauen einen Punkt. Maria Olsen profitierte schon in der siebenten Minute von einem Fehler von Sturm-Torfrau Vanessa Gritzner und traf ins leere Tor. Nach dem Ausgleich durch Lena Breznik (50.) war es ÖFB-Team-Routinier Katharina Schiechtl (67.), die den vermeintlichen Siegestreffer erzielte. In der Nachspielzeit machte Elisabeth Brandl (93.) aber den Wienerinnen einen Strich durch die Rechnung.

Am Samstag treffen die beiden Teams in Wien aufeinander. St. Pölten empfängt die Vienna am Sonntag.

