Frauen-CL: Barca gewinnt auch Halbfinal-Rückspiel gegen Chelsea

Titelverteidiger FC Barcelona ist mit einer erneuten Gala-Vorstellung ins Finale der Frauen-Fußball-Champions-League eingezogen.

Die Katalaninnen feierten am Sonntag im Semifinal-Rückspiel einen 4:1-Auswärtssieg gegen Chelsea. Bereits das Hinspiel hatte Barca 4:1 gewonnen. Zum bereits dritten Mal in Folge ging dieses Halbfinalduell an Barcelona.

Der zweite Finalist wird zwischen Lyon und Arsenal ermittelt. Die Engländerinnen um Torfrau Manuela Zinsberger verloren im Hinspiel 1:2.

(APA) / Artikelbild: Imago