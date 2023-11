Frauen-CL bricht Zuschauerrekorde in 20 Ländern

Die Champions League der Frauen hat in der vergangenen Saison nach Angaben von UEFA-Spitzenfunktionärin Nadine Keßler in 20 Ländern Zuschauerrekorde gebrochen. Dies entspräche dem Ziel, „einen Wettbewerb aufzubauen, der der Entwicklung des Frauenfußballs in ganz Europa dient“, sagte die deutsche Ex-Nationalspielerin der dpa. Mit mehr als 700.000 Zuschauer insgesamt und mehr als 11.000 Fans im Schnitt sei die Champions League der meistbesuchte Frauen-Clubwettbewerb weltweit.

Die UEFA hatte 2021 die Gruppenspiele eingeführt, mit TV-Übertragungen von allen Spielen, eigener Hymne und insgesamt etwa 24 Millionen Euro an Preisgeld. Keßler verweist auf den Zuschauer-Weltrekord von 2022, als der FC Barcelona und der VfL Wolfsburg im Halbfinale vor 91.648 Fans spielten. „Letzte Saison hatten wir in Eindhoven unser erstes ausverkauftes Finale, und das nach der bestbesuchten Saison aller Zeiten“, sagte die Geschäftsführende Direktorin für Frauenfußball bei der Europäischen Fußball-Union.

Österreichs Frauen-Serienmeister SKN St. Pölten hat zum Auftakt der Gruppenspiele am (heutigen) Dienstagabend Brann Bergen aus Norwegen zu Gast.

(APA) / Bild: Imago