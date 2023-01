via

via Sky Sport Austria

Der Frauen-Weltcup in der Nordischen Kombination in Otepää ist am Samstag nach dem Massenstart-Langlauf wegen zu starken Windes auf der Schanze abgesagt worden.

Nach dem 5-km-Lauf war Lisa Hirner als beste Österreicherin auf Rang fünf gelegen. Der am gleichen Schauplatz stattfindende Männer-Bewerb, in dem Johannes Lamparter als bester ÖSV-Mann auf Position drei liegt, soll um 17.00 Uhr gestartet werden.

(APA) / Bild: GEPA