Fredl tippt die 24. Runde in der Tipico Bundesliga

Am Wochenende findet der 24. Spieltag der tipico Bundesliga statt. Sky-Orakel Alfred “Fredl” Tatar ist wie gewohnt mit seinen Tipps mit von der Partie!

Sky-Experte Alfred Tatar tippt in der 24. Runde in der Qualifikationsgruppe auf einen Sieg für Altach sowie zwei Unentschieden. Auch in der Meistergruppe bleibt Fredl seiner Linie treu und tippt gleich drei Mal auf 1:1. Tabellenführer Salzburg kommt demnach in Hartberg nicht über ein Remis hinaus, aber die Verfolger können ebenfalls nur einfach punkten und nichts auf den Ligaprimus aufholen.

























Mit dem Fredl-Chatbot kannst du jetzt dein Wissen über die tipico Bundesliga unter Beweis stellen. Mit Fredl könnt ihr auf alle Ergebnisse der Runde tippen sowie im Top-Spiel die Leistungen der Mannschaften bewerten und den besten Spieler jedes Teams wählen. Für regelmäßiges Mitmachen und richtiges Tippen könnt ihr tolle Preise gewinnen.