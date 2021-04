via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 27. Runde der tipico Bundesliga abgegeben!

Unser “Orakel” tippt in der Qualifikationsgruppe am Samstag auf Siege für Schlusslicht St. Pölten und Altach sowie auf ein Remis zwischen der Admira und der Austria.

In der Meistergruppe am Sonntag setzt Fredl auf einen Erfolg der WSG Tirol bei Rapid sowie von Tabellenführer Salzburg in Wolfsberg. Das Topspiel entscheidet laut Tatar Sturm mit 2:1 gegen den LASK für sich.

So tippt Fredl die 27. Runde: