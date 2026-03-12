Bei der Jagd nach dem alleinigen Rekord hilft Vincenzo Grifo der angenehme Blick zurück.

„Ich habe dort 2018 mein Länderspiel-Debüt für Italien gefeiert. Das sind schöne Erinnerungen. Da erwartet uns etwas Spannendes“, sagte der Deutsch-Italiener in Diensten des deutschen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (ab 21:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!) beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk.

Nachdem Grifo am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen (3:3) sein 105. Pflichtspiel-Tor für die Breisgauer erzielt hat und nun gemeinsam mit Nils Petersen die Freiburger Rekordliste anführt, kann der 32-Jährige im Europacup an seinem früheren Teamkollegen vorbeiziehen. Treffer Grifos wären gerne gesehen, damit sich der Sport-Club in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche bringt. Schließlich standen die Freiburger noch nie in einem Europacup-Viertelfinale.

ÖFB-Legionäre vor direktem Duell bei Freiburg-Gastspiel?

Neben Grifo stehen auch drei ÖFB-Legionäre im Fokus der Partie: Philipp Lienhart gastiert als SC-Profi beim Team von Goalie Tobias Lawal und Mittelfeldspieler Nikolas Sattlberger. Lienhart stand nach Verletzungspause am Wochenende erstmals seit 10. Januar wieder im Freiburg-Kader. Das Genk-Duo stand am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Saint-Gilloise in der KRC-Startelf.

„Wir haben wichtige Wochen vor uns. Wir wollen in allen Wettbewerben das Beste rausholen und alles raushauen. Das ist die Marschroute“, sagte SC-Kapitän Christian Günter mit Blick auf den Europacup, den Bundesliga-Endspurt und das Halbfinale im DFB-Pokal beim Titelverteidiger VfB Stuttgart (am 23.4. LIVE bei Sky!). Dabei baut der Routinier auf ähnlich starke Leistungen wie gegen Leverkusen: „Man hat gesehen, dass wir eine Wahnsinns-Qualität haben, wenn wir alles auf den Platz bringen.“

Während es die Freiburger direkt ins Achtelfinale geschafft haben, musste Genk den Umweg über die Playoffs gehen. Der fünfmalige belgische Pokalsieger setzte sich dort gegen Dinamo Zagreb durch. Freiburgs Trainer Julian Schuster warnt vor dem Tabellenachten aus Belgien: „Genk ist ein Gegner mit einem spielerischen Ansatz und offensiver Qualität.“

Mainz will trotz Hürde Olmütz in erstes Viertelfinale

Auch der deutsche Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann die Tür zum ersten Viertelfinal-Einzug in seiner Europacup-Geschichte weit aufstoßen – doch Christian Heidel warnt mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag (ab 21:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!) bei Sigma Olmütz vor dem zweimaligen tschechischen Pokalsieger.

„Sigma Olmütz kommt zwar nicht aus einer der großen Ligen Europas, verdient aber dennoch unseren größten Respekt“, sagte der Mainzer Sportvorstand: „Sie können in ihrer Vereinsgeschichte auf einige Europapokal-Teilnahmen zurückblicken und haben in der laufenden Conference-League-Saison schon bewiesen, dass sie ein unbequemer und widerstandsfähiger Gegner sein können.“

Während es die Mainzer direkt ins Achtelfinale geschafft haben, musste Olmütz den Umweg über die Playoffs gehen. Dort setzte sich der Tabellenfünfte aus Tschechien gegen den FC Lausanne-Sport aus der Schweiz durch.

Die nach wie vor abstiegsbedrohten Mainzer möchten am Donnerstag an die Leistung bei der jüngsten Bundesliga-Partie gegen Pokalsieger VfB Stuttgart (2:2) anknüpfen. „Das Spiel hat uns davon überzeugt, dass die Mannschaft gerade auf einem richtig guten Weg ist“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Das gibt uns ein gutes Gefühl.“ Das ÖFB-Trio aus Stefan Posch, Phillipp Mwene (beide über die gesamte Spielzeit) und Nikolas Veratschnig (ab der 90.+2 Minute) kam gegen den VfB zum Einsatz und darf auch gegen den tschechischen Gegner auf Spielzeit hoffen.

