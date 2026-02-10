Freiburg nach Elfer-Krimi gegen Hertha im Halbfinale

Der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist für Hertha BSC auf dramatische Weise geplatzt: Die Berliner unterlagen im Viertelfinale des DFB-Pokals im Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten SC Freiburg mit 4:5.

Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Die Freiburger Mannschaft von Trainer Julian Schuster steht erstmals seit drei Jahren wieder im Halbfinale. Für die Hertha geht die lange Wartezeit auf einen Finaleinzug weiter – seit 1993, als die zweite Mannschaft überraschend das Endspiel erreichte.

Die Freiburger bewahren sich somit die Chance auf ihren ersten DFB-Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte. Es ist überhaupt erst das vierte Mal, dass die Breisgauer das Halbfinale erreichen.

Im Elfmeterschießen parierte Florian Müller gegen Pascal Klemens entscheidend. Zuvor hatte Yuito Suzuki (96.) Freiburg in der Verlängerung in Führung geschossen, Fabian Reese (104.) glich aus.

(SID)/Bild: Imago