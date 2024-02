Freier Eintritt: LASK testet gegen deutschen Traditionsklub

Die erste Länderspielpause des Jahres nützt der LASK für ein Testspiel gegen einen prominenten Gegner: Die Athletiker treffen am Donnerstag, den 21. März 2024, um 15.00 Uhr auf den deutschen Traditionsklub TSV 1860 München. Das Match gegen den Drittligisten findet am LASK-Platz in der Daimlerstraße statt.

Bereits im Rahmen der Vorbereitung im vergangenen Sommer standen sich die beiden Teams in Windischgarsten gegenüber, damals setzten sich die Schwarz-Weißen mit 2:0 durch. Nun gastieren die Münchner „Löwen“ wenige Tage nach dem Auftaktspiel der Athletiker im Bundesliga-Finaldurchgang am LASK-Platz in der Daimlerstraße.