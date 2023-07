Freund schwärmt von Bayern: „Ein unglaublicher Verein“

Christoph Freund macht sich um den zukünftigen Erfolg der Salzburger keine Sorgen. „Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird der Verein extrem gut aufgestellt sein und erfolgreich bleiben. Ich war ein Teil davon. Es war ein Traum, den ich leben durfte“, betonte der scheidende Sportdirektor des Fußball-Serienmeisters. Er übergibt sein Amt mit 1. September an den bisherigen Akademieleiter Bernhard Seonbuchner.

Freund und Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter rekapitulierten am Mittwoch auf einer Pressekonferenz die turbulenten letzten Tage. Freund erzählte von seiner Entscheidungsfindung, von einem Besuch bei Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Tegernsee. Und jenem besonderen Gespräch im „kleinen Rahmen“, bei dem er sich offenbar zweimal zwicken musste. „Unglaublich, dass ich da jetzt sitzen darf.“

Die Entscheidung für die Bayern war spätestens da gefallen. „Ich habe zu mir selber gesagt: Christoph, das ist ein Wahnsinn, das ist geil, das machen wir.“ Freunds Vorfreude auf die große Aufgabe beim FC Bayern ist spürbar. „Es ist sehr viel los in meiner Magengrube.“

Dabei wollte er sich nach Gesprächen mit dem englischen Spitzenclub Chelsea im Vorjahr für längere Zeit „mit nichts Anderem“ als seinen Salzburgern beschäftigen. Ein Engagement beim FC Bayern sei jedoch „eine besondere Geschichte“, betonte der 46-Jährige. „Ich habe in den letzten Jahren intern und zu meiner Familie immer gesagt: Sollte sich wirklich der FC Bayern München einmal melden, wäre es eine ganz große Auszeichnung. Dann würde ich mich intensiv damit auseinandersetzen.“

Sein Nachfolger in Salzburg ist der bisherige Akademieleiter des Clubs

Sein Nachfolger in Salzburg steht seit Mittwoch fest. Seonbuchner ist seit 13 Jahren in verschiedenen Funktionen im Club tätig, und deshalb eine naheliegende Lösung. „Wir wollen auch da unseren konsequenten Salzburger Weg gehen und Talente aus dem eigenen Haus fördern“, sagte Geschäftsführer Reiter zur Beförderung des 40-jährigen Deutschen.

Freund hat sich nach den Lehrjahren unter dem nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zu einem international anerkannten Fachmann entwickelt und über ein weitverzweigtes Netzwerk jährlich Toptalente aus der ganzen Welt nach Salzburg gelockt. Seine Transferbilanz spricht für sich. Knapp 170 Millionen Euro hat er kolportierten Zahlen zufolge für neue Salzburg-Spieler ausgegeben, durch Verkäufe aber etwa 570 Millionen Euro eingenommen. Macht einen Gewinn von 400 Millionen Euro.

Der als sehr heimatverbunden geltende Leoganger übersiedelt mit dem Sanctus der Familie an die Säbener Straße. „München ist schöner als London“, soll ihm die Frau Mama gesagt haben. Zuvor noch wickelt er für Österreichs Liga-Dominator wie gewohnt den Transfersommer ab. „Wir werden alles daran setzen, an Kleinigkeiten am Kader noch zu schrauben, dass der Matthias (Jaissle, Anm.) mit seinem Staff ein Topteam zur Erreichung der Ziele zur Verfügung hat“, sagte Freund.

Am Erreichen der Ziele – „unbedingt wieder beide Titel nach Salzburg holen“ – hegt Freund keine Zweifel. „Weil eine super Energie in der Mannschaft drinnen ist.“ Der Kader dürfte noch kleiner werden. Einige Spieler werden traditionell verliehen werden, andere, wie der nicht mehr am Mannschaftsfoto aufscheinende Noah Okafor, stehen vor dem Absprung. In Sachen Zugänge wartet noch eine spezielle Aufgabe auf Freund. „Wenn es uns noch gelingt, einen Linksverteidiger zu holen, dann sind wir richtig gut aufgestellt.“ Dann wird auch Freund „seinen“ Club guten Gewissens verlassen können und neue Träume leben dürfen.

